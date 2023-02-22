RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не мирный план. Китай опубликует "документ с позицией" по Украине в ближайшие дни

Фото: Владимир Путин и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китай, вероятно, в течение нескольких дней опубликует "документ с изложением позиции" по Украине, который "будет отражать последовательную позицию Пекина по этому вопросу".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Он подчеркнул, что Китай "никогда не называл документ мирный планом".

"Это документ с изложением позиции. Мы будем и впредь подчеркивать важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга", - заявил дипломат.

По его словам, в документе Пекин "призывает к миру, диалогу и урегулированию".

Генеральная Ассамблея ООН должна проголосовать на этой неделе по проекту резолюции, в котором подчеркивается необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мир в соответствии с учредительным Уставом Организации Объединенных Наций.

В проекте текста Генеральная Ассамблея снова потребует от Москвы вывести свои войска и призовет к прекращению боевых действий. Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, но имеют политический вес.

Мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году, предусматривает восстановление территориальной целостности и подтверждение ее Россией в соответствии с Уставом ООН, который, по словам Зеленского, не подлежит переговорам.

Он также требует вывода российских войск и прекращения боевых действий.

Союзник России Беларусь во вторник предложила поправки к проекту резолюции ООН, увиденные Reuters, в том числе предотвращение дальнейшей эскалации конфликта путем снабжения сторон летальным оружием. Дипломаты говорят, что они вряд ли пройдут.

Напомним, советник китайского лидера Ван I на Мюнхенской конференции по безопасности анонсировал "мирный план" Китая для Украины, но не раскрыл подробности.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, несмотря на любой предложенный план, Украина продолжит бороться за свою свободу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не предоставил ни одного официального документа по так называемому "мирному плану". Поэтому Украина рассчитывает на поддержку собственной "формулы мира".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНКитай