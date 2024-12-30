ХАМАС пытал заложников в Газе, включая несовершеннолетних, - доклад Минздрава Израиля

Заложники, которых удерживали в Газе, подвергались пыткам. В частности, сексуальному и психологическому насилию, голоданию, ожогам и отсутствию медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Новый доклад Министерства здравоохранения Израиля, который будет представлен в ООН на этой неделе, основан на интервью с медицинскими и социальными группами, которые лечили более 100 израильских и иностранных заложников. Большинство из них были освобождены в конце ноября 2023 года в условиях кратковременного перемирия между Израилем и ХАМАС. Восемь заложников были спасены израильскими военными.

Согласно отчету, среди заложников оказалось более 30 детей и подростков. Некоторые из были связаны, избиты или заклеймены раскаленным предметом.

Тем временем женщины сообщили о сексуальном насилии со стороны похитителей, в том числе под дулом пистолета. Мужчин в свою очередь избивали, морили голодом, клеймили, держали связанными изоляции и не давали пользоваться туалетом. Некоторым отказывали в лечении травм и заболеваний.

В отчете не указаны имена и возраст заложников в целях защиты их частной жизни, но некоторые описания совпадают с теми, которые были предоставлены заложниками и персоналом, который обращался с ними.

ХАМАС неоднократно отрицал злоупотребления в отношении 251 заложника, похищенных из Израиля во время его нападения 7 октября 2023 года. Израильские власти полагают, что около половины из 100 заложников, удерживаемых в Газе, все еще живы.

Reuters напоминает, что в последние недели набирает обороты новая попытка добиться прекращения огня в Газе, включая сделку об освобождении заложников, хотя о прорыве пока не сообщается.

Также агенство добавило, что война началась с нападения ХАМАС в октябре 2023 года, в результате которого, по данным израильских властей, погибло 1200 человек, большинство из которых - мирные жители.