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Трамп: боевики на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если не отпустят заложников

Понедельник 02 декабря 2024 22:10
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Трамп: боевики на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если не отпустят заложников Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил, что боевики на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если не отпустят заложников до дня его инаугурации.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Трампа приводит The Times of Israel.

Трамп постом в соцсети Truth Social отреагировал на пропагандистское видео ХАМАС, на котором американо-израильский заложник Эдан Александр умоляет избранного президента США добиться его освобождения.

Американский политик подчеркнул, что сейчас "все говорят о заложниках, которых жестоко и бесчеловечно удерживают на Ближнем Востоке". Но никаких действий нет.

"Пожалуйста, пусть этот пост послужит подтверждением того, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года - даты, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, - то на Ближнем Востоке те, кто совершил эти злодеяния против человечества, заплатят адскую цену", - заверил Трамп.

По его словам, ответственные за такие преступления "пострадают сильнее, чем кто-либо другой за всю долгую и богатую историю Соединенных Штатов Америки".

"Освободите заложников сейчас же", - добавил он.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Напомним, в прошлом году в октябре боевики ХАМАС вторглись с Сектора Газа на территорию Израиля и начали похищать, а также убивать мирных жителей.

Таким образом в заложниках у ХАМАС оказались не только граждане Израиля, но и иностранцы.

К слову, недавно стало известно, что израильские воины ликвидировали террориста, который в прошлом году приказал убить израильских заложников в одном из убежищ в Секторе Газа.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп
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