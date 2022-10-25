Группа демократов отозвала письмо Байдену с призывом о переговорах с РФ

Прогрессивная группа Конгресса США отозвала письмо американскому президенту Джо Байдену, в котором они призывали провести прямые переговоры с Россией, чтобы положить конец войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Письмо, написанное председателем Прогрессивной группы Конгресса, членом Палаты представителей Прамилой Джаяпал, вызвало ожесточенное сопротивление со стороны многих демократов. Такая позиция была также неприемлима для украинских официальных лиц, которые утверждали, что вести переговоры с президентом России нереально.

Кроме того, подписавшие письмо либералы оказались обеспокоены тем, что письмо может оказать сильное давление на Джо Байдена. Хотя в Белом доме и Госдепартаменте США, комментируя обращение конгрессменов, дали понять, что Джо Байден идею прямых переговоров с Россией по-прежнему не поддерживает.

Уже сегодня, 25 октября, Джаяпал сказала, что письмо было составлено несколько месяцев назад и "опубликовано персоналом без проверки".

"Как председатель фракции я беру на себя ответственность за это. Из-за времени наше сообщение некоторые объединяют как эквивалентное недавнему заявлению лидера республиканцев МакКарти, угрожающего прекращением помощи Украине, если республиканцы придут к власти", - замечает Джаяпала.

Несколько подписавших письмо конгрессменов также отказались от поддержки обращения, заявив, что оно было написано несколько месяцев назад.

"Время в дипломатии - это все. Я бы не подписала письмо сегодня", — сообщила в Twitter член Палаты представителей Сара Джейкобс, одна из подписантов письма. И уточнила, что подписала это письмо еще 30 июня, однако с тех пор многое изменилось.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину в экономическом и военном отношении, чтобы дать ей рычаги, необходимые для прекращения этой войны", - подчеркнула Сара Джейкобс.