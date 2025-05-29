Мирные инициативы и не только: что Киев ожидает от визита главы МИД Турции

"Мы понимаем, что министр Фидан приезжает после своего визита в Россию. Мы уверены, что ему будет что рассказать, что нам сообщить. И опять же, мы обсудим как мирные усилия, так и роль Турции в этих мирных усилиях, а также наше замечательное двустороннее сотрудничество", - говорит Тихий.

По его словам, во время визита Фидана будет затронуто больше региональных вопросов.

"Министры, вероятно, также сосредоточатся на ситуации в Сирии", - сказал спикер.

Визит Фидана в Украину

Вчера в турецком МИД подтвердили, что их министр Хакан Фидан прибудет с визитом в Украину 29-30 мая. До этого СМИ сообщали, что визит продлится два дня, но повестка дня не указывается.

Напомним, что перед этим, 26-27 мая, Фидан посещал Россию. Там у него состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным, российским коллегой Сергеем Лавровым и главой российской делегации для переговоров с Украиной Владимиром Мединским.