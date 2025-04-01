Мир затягивается: в Белом доме готовят новые механизмы давления на РФ, - Reuters

Двое знакомых с этим вопросом американских чиновника рассказали агентству, что ни одна из двух указанных сделок не выглядит неизбежной. Это повышает вероятность затягивания войны и увеличения поддержки Украины со стороны Запада для проведения военных операций.

"Такой результат стал бы анафемой для Трампа, который сам себя называет торговцем и который неоднократно обещал быстрое завершение конфликта, унесшего сотни тысяч жизней и рискует втянуть НАТО в прямой конфликт с ядерной Россией", - пишет Reuters.

Американские чиновники уже несколько недель подряд в частных разговорах жалуются на то, как Киев ведет переговоры, и на то, что они считают сопротивлением соглашению с Вашингтоном по добыче полезных ископаемых и продвижению мирных переговоров.

Однако, по словам источников, в последние дни чиновники все больше разочаровываются в Москве.

Санкционное давление и отдаленная сделка

Во время ряда встреч и звонков на выходных чиновники Белого дома и Госдепартамента признали, что российский диктатор Владимир Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить долгосрочное мирное соглашение. Они обсудили экономические или дипломатические санкции, которые бы могли подтолкнуть Россию к заключению соглашения, если таковые имеются.

По словам источников, растущий гнев в адрес Кремля, в частности со стороны Трампа, свидетельствует о сдвиге во внутренних дискуссиях администрации относительно готовности Москвы к переговорам.

Трамп неделями заявлял, что доверяет российскому президенту и что он верит в приверженность лидера к миру, но в последние дни Белый дом начал настороженно относиться к намерениям Путина, хотя Трамп и продолжает публично демонстрировать свою веру в стремление российского лидера закончить войну.

Непонятно, какие конкретные планы администрация может иметь в отношении давления на Москву, но один высокопоставленный американский чиновник отметил, что Белый дом продолжает рассматривать дополнительные тарифные и санкционные меры в отношении России.

По данным агентства, во время встречи с министрами иностранных дел стран Балтии на прошлой неделе, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине не гарантирован. Он также добавил, что США все еще далеки от заключения соглашения.

"Существует глубокое разочарование российским правительством в отношении переговоров. Президент Трамп четко дал понять, что рассмотрит возможность введения вторичных санкций на всю нефть, поступающую из России, если они не будут серьезно относиться к мирному урегулированию этого конфликта", - заявил представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт.

"Максималистские" требования Путина

Европейские и американские разведчики и аналитики давно предупреждали, что Путин вряд ли будет вести переговоры о прекращении войны в Украине в духе добровольности, пока он убежден, что Россия побеждает на поле боя.

После того, как Трамп вступил в должность в январе, его старшие советники сохраняли надежду, что трех лет санкций против России, - и перспективы либо ослабления, либо усиления экономического давления, - будет достаточно, чтобы приблизить Москву к соглашению.

Теперь некоторые из них, в частности Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник администрации в Украине Кит Келлог, ставят вопрос о том, до какой степени можно повлиять на Путина без значительных уступок со стороны США и Европы, в частности, в отношении их военных операций на континенте.

В течение последних месяцев Вашингтон давил на Киев и приблизился ко многим внешнеполитическим позициям Москвы. Однако Путин выдвинул то, что аналитики называют "максималистскими" требованиями, которые вряд ли могут быть выполнены США, Украиной или Европой.

В частности, к ним относятся требования о сворачивании США и НАТО военной активности в Европе, особенно в странах, граничащих с Россией, и чтобы в Украине не разворачивались миротворческие войска.

Однако, пишет Reuters, высокопоставленный американский чиновник заявил, что, хотя Белый дом продолжает рассматривать вопрос тарифов и санкций, такие экономические наказания вряд ли изменят позицию Кремля.