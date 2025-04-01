Мир затягивается: в Белом доме готовят новые механизмы давления на РФ, - Reuters

В администрации Трампа не исключают, что США не смогут заключить мирное соглашение по Украине в ближайшие несколько месяцев. В Белом доме разрабатывают новые механизмы давления как на Киев, так и на Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Двое знакомых с этим вопросом американских чиновника рассказали агентству, что ни одна из двух указанных сделок не выглядит неизбежной. Это повышает вероятность затягивания войны и увеличения поддержки Украины со стороны Запада для проведения военных операций.
"Такой результат стал бы анафемой для Трампа, который сам себя называет торговцем и который неоднократно обещал быстрое завершение конфликта, унесшего сотни тысяч жизней и рискует втянуть НАТО в прямой конфликт с ядерной Россией", - пишет Reuters.
Американские чиновники уже несколько недель подряд в частных разговорах жалуются на то, как Киев ведет переговоры, и на то, что они считают сопротивлением соглашению с Вашингтоном по добыче полезных ископаемых и продвижению мирных переговоров.
Однако, по словам источников, в последние дни чиновники все больше разочаровываются в Москве.
Во время ряда встреч и звонков на выходных чиновники Белого дома и Госдепартамента признали, что российский диктатор Владимир Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить долгосрочное мирное соглашение. Они обсудили экономические или дипломатические санкции, которые бы могли подтолкнуть Россию к заключению соглашения, если таковые имеются.
По словам источников, растущий гнев в адрес Кремля, в частности со стороны Трампа, свидетельствует о сдвиге во внутренних дискуссиях администрации относительно готовности Москвы к переговорам.
Трамп неделями заявлял, что доверяет российскому президенту и что он верит в приверженность лидера к миру, но в последние дни Белый дом начал настороженно относиться к намерениям Путина, хотя Трамп и продолжает публично демонстрировать свою веру в стремление российского лидера закончить войну.
Непонятно, какие конкретные планы администрация может иметь в отношении давления на Москву, но один высокопоставленный американский чиновник отметил, что Белый дом продолжает рассматривать дополнительные тарифные и санкционные меры в отношении России.
По данным агентства, во время встречи с министрами иностранных дел стран Балтии на прошлой неделе, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине не гарантирован. Он также добавил, что США все еще далеки от заключения соглашения.
"Существует глубокое разочарование российским правительством в отношении переговоров. Президент Трамп четко дал понять, что рассмотрит возможность введения вторичных санкций на всю нефть, поступающую из России, если они не будут серьезно относиться к мирному урегулированию этого конфликта", - заявил представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт.
Европейские и американские разведчики и аналитики давно предупреждали, что Путин вряд ли будет вести переговоры о прекращении войны в Украине в духе добровольности, пока он убежден, что Россия побеждает на поле боя.
После того, как Трамп вступил в должность в январе, его старшие советники сохраняли надежду, что трех лет санкций против России, - и перспективы либо ослабления, либо усиления экономического давления, - будет достаточно, чтобы приблизить Москву к соглашению.
Теперь некоторые из них, в частности Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник администрации в Украине Кит Келлог, ставят вопрос о том, до какой степени можно повлиять на Путина без значительных уступок со стороны США и Европы, в частности, в отношении их военных операций на континенте.
В течение последних месяцев Вашингтон давил на Киев и приблизился ко многим внешнеполитическим позициям Москвы. Однако Путин выдвинул то, что аналитики называют "максималистскими" требованиями, которые вряд ли могут быть выполнены США, Украиной или Европой.
В частности, к ним относятся требования о сворачивании США и НАТО военной активности в Европе, особенно в странах, граничащих с Россией, и чтобы в Украине не разворачивались миротворческие войска.
Однако, пишет Reuters, высокопоставленный американский чиновник заявил, что, хотя Белый дом продолжает рассматривать вопрос тарифов и санкций, такие экономические наказания вряд ли изменят позицию Кремля.
После избрания президентом Соединенных Штатов, Дональд Трамп и его ключевые советники поставили цель достичь полного прекращения огня до апреля или мая 2025 года. Они надеялись заключить долговременное мирное соглашение уже через несколько месяцев.
Американская сторона предложила ввести 30-дневный режим прекращения огня по всей линии фронта. Президент Владимир Зеленский согласился на такое предложение, однако Путин начал выдвигать собственные условия, которые нереальны к выполнению и на которые официальный Киев не согласился.
Параллельно российские военные усилили удары дронами по городам Украины и не выполнили договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и объектам в регионе Черного моря.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не может принять предложения США о прекращении войны в их нынешнем виде, так как они не касаются вопросов, которые, по мнению Кремля, привели к войне.
На днях Путин раскритиковал доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ответ Трамп "разозлился" и предположил, что США могут ввести дополнительные тарифы в размере 25-50% для покупателей российской нефти.
Трамп также выразил новое разочарование Украиной, обвинив Зеленского в попытке отказаться от соглашения о добыче полезных ископаемых.
Представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Трамп рассматривает соглашение о добыче полезных ископаемых как "ключевую часть достижения мира в Украине".
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