Перемирие не действует? Что известно о новых столкновениях на границе Таиланда и Камбоджи

По данным обеих сторон, с начала последних столкновений погибли по меньшей мере восемь человек. Ко вторнику, 9 декабря, боевые действия охватили новые участки спорной границы, а в отдельных районах прозвучали обвинения в ракетных ударах и атаках беспилотников.

Во время нового обострения конфликта было эвакуировано около 400 000 жителей, проживающих вдоль границы между двумя странами Юго-Восточной Азии.

Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео предположил возможное дальнейшее обострение, если боевые действия будут продолжаться "до тех пор, пока мы не будем уверены, что наш суверенитет и территориальная целостность в безопасности".

Конфликт, длящийся уже несколько десятилетий из-за спорных территориальных претензий вдоль 800-километровой границы, стал самым интенсивным между Таиландом и Камбоджей со времен пятидневного кровавого противостояния в июле.

Шаткое мирное соглашение, подписанное в октябре в присутствии президента США Дональда Трампа, который назвал его доказательством своей способности останавливать войны, вероятно, оказалось под угрозой срыва.

Почему конфликт вспыхнул снова

Точные причины нового обострения остаются неизвестными, ведь обе стороны обвиняют друг друга в первом открытии огня. В ВВС Таиланда заявили, что Камбоджа стянула к границе тяжелое вооружение и перебросила боевые подразделения.

В Министерстве обороны Камбоджи эти обвинения отвергли. Камбоджийские военные, в свою очередь, заявили, что таиландские силы "в течение многих дней совершали провокационные действия", однако без уточнения деталей.

По информации тайских военных, во вторник стрельбу зафиксировали в шести из семи провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей.

Военно-морские силы Таиланда сообщили, что камбоджийские войска открывали огонь по гражданским районам из тяжелого вооружения, в том числе из ракетных систем БМ-21. Также Бангкок обвиняет Камбоджу в развертывании спецподразделений и снайперов на границе, обустройстве окопов для укрепления позиций и вторжении на территорию Таиланда в прибрежной провинции Трат. Это, по их словам, "представляет прямую и серьезную угрозу суверенитету страны".

Камбоджийская армия заявила во вторник, что тайские военные "в течение всей ночи непрерывно обстреливали" ряд приграничных районов, применяя "большие боевые дроны" и "ядовитый дым".

По данным Министерства внутренних дел Камбоджи, погибли семь гражданских, около 20 человек получили ранения. Таиланд сообщил о гибели одного своего военного.

Насколько серьезным может стать обострение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представители Европейского Союза призвали стороны воздержаться от эскалации. В администрации Трампа говорят, что тот стремится к полному прекращению насилия и ожидает, что правительства Камбоджи и Таиланда выполнят свои обязательства по деэскалации.

Однако, как пишут ряд СМИ, на местах никакого ослабления напряжения не наблюдается.

Сихасак отметил, что страна не исключает дальнейших ударов, подчеркнув: военные действия будут продолжаться "до тех пор, пока мы не будем уверены, что наш суверенитет и территориальная целостность не под угрозой".

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул в понедельник заявил журналистам в Бангкоке, что "Камбоджа должна подчиниться Таиланду, если хочет прекращения боевых действий". На вопрос о подписанном в Малайзии мирном соглашении, поддержанном Трампом, он отреагировал: "Уже не помню этого".

Хун Сен, влиятельный бывший лидер Камбоджи и действующий председатель Сената, во вторник написал в Facebook: "Наши вооруженные силы должны отвечать ударами на каждую атаку врага".

Эти заявления лишь подчеркивают глубокое недоверие между двумя государствами, которое продолжается еще с июльского конфликта, когда погибли десятки людей, а примерно 200 тысяч жителей по обе стороны границы были вынуждены покинуть свои дома.

Соглашение о перемирии

Мирное соглашение подписали в октябре, и на церемонии присутствовал Дональд Трамп, который способствовал заключению договоренностей. Он тогда намекал, что не подпишет торговые соглашения ни с одной из сторон в случае их отказа.

Однако уже в течение нескольких недель после этого напряжение только росло. В ноябре взорвалась мина, ранив четырех тайских военных.

После инцидента Таиланд заморозил работу над реализацией мирных договоренностей и обвинил Камбоджу в нарушении совместной декларации из-за якобы установки новых мин. Камбоджа эти обвинения отвергает. Также был остановлен процесс досрочного освобождения 18 камбоджийских военнопленных, захваченных во время боев в июле.

Для Трампа это соглашение было представлено как значительное дипломатическое достижение и очередное подтверждение его масштабной, хоть часто и преувеличенной, кампании по прекращению международных конфликтов.