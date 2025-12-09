Перемирие не действует? Что известно о новых столкновениях на границе Таиланда и Камбоджи

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются второй день подряд, несмотря на призывы США прекратить боевые действия. Мирное соглашение, поддержанное президентом США Дональдом Трампом, похоже, оказалось на грани срыва
РБК-Украина рассказывает, что происходит между Таиландом и Камбоджей.
По данным обеих сторон, с начала последних столкновений погибли по меньшей мере восемь человек. Ко вторнику, 9 декабря, боевые действия охватили новые участки спорной границы, а в отдельных районах прозвучали обвинения в ракетных ударах и атаках беспилотников.
Во время нового обострения конфликта было эвакуировано около 400 000 жителей, проживающих вдоль границы между двумя странами Юго-Восточной Азии.
Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео предположил возможное дальнейшее обострение, если боевые действия будут продолжаться "до тех пор, пока мы не будем уверены, что наш суверенитет и территориальная целостность в безопасности".
Конфликт, длящийся уже несколько десятилетий из-за спорных территориальных претензий вдоль 800-километровой границы, стал самым интенсивным между Таиландом и Камбоджей со времен пятидневного кровавого противостояния в июле.
Шаткое мирное соглашение, подписанное в октябре в присутствии президента США Дональда Трампа, который назвал его доказательством своей способности останавливать войны, вероятно, оказалось под угрозой срыва.
Точные причины нового обострения остаются неизвестными, ведь обе стороны обвиняют друг друга в первом открытии огня. В ВВС Таиланда заявили, что Камбоджа стянула к границе тяжелое вооружение и перебросила боевые подразделения.
В Министерстве обороны Камбоджи эти обвинения отвергли. Камбоджийские военные, в свою очередь, заявили, что таиландские силы "в течение многих дней совершали провокационные действия", однако без уточнения деталей.
По информации тайских военных, во вторник стрельбу зафиксировали в шести из семи провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей.
Военно-морские силы Таиланда сообщили, что камбоджийские войска открывали огонь по гражданским районам из тяжелого вооружения, в том числе из ракетных систем БМ-21. Также Бангкок обвиняет Камбоджу в развертывании спецподразделений и снайперов на границе, обустройстве окопов для укрепления позиций и вторжении на территорию Таиланда в прибрежной провинции Трат. Это, по их словам, "представляет прямую и серьезную угрозу суверенитету страны".
Камбоджийская армия заявила во вторник, что тайские военные "в течение всей ночи непрерывно обстреливали" ряд приграничных районов, применяя "большие боевые дроны" и "ядовитый дым".
По данным Министерства внутренних дел Камбоджи, погибли семь гражданских, около 20 человек получили ранения. Таиланд сообщил о гибели одного своего военного.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представители Европейского Союза призвали стороны воздержаться от эскалации. В администрации Трампа говорят, что тот стремится к полному прекращению насилия и ожидает, что правительства Камбоджи и Таиланда выполнят свои обязательства по деэскалации.
Однако, как пишут ряд СМИ, на местах никакого ослабления напряжения не наблюдается.
Сихасак отметил, что страна не исключает дальнейших ударов, подчеркнув: военные действия будут продолжаться "до тех пор, пока мы не будем уверены, что наш суверенитет и территориальная целостность не под угрозой".
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул в понедельник заявил журналистам в Бангкоке, что "Камбоджа должна подчиниться Таиланду, если хочет прекращения боевых действий". На вопрос о подписанном в Малайзии мирном соглашении, поддержанном Трампом, он отреагировал: "Уже не помню этого".
Хун Сен, влиятельный бывший лидер Камбоджи и действующий председатель Сената, во вторник написал в Facebook: "Наши вооруженные силы должны отвечать ударами на каждую атаку врага".
Эти заявления лишь подчеркивают глубокое недоверие между двумя государствами, которое продолжается еще с июльского конфликта, когда погибли десятки людей, а примерно 200 тысяч жителей по обе стороны границы были вынуждены покинуть свои дома.
Мирное соглашение подписали в октябре, и на церемонии присутствовал Дональд Трамп, который способствовал заключению договоренностей. Он тогда намекал, что не подпишет торговые соглашения ни с одной из сторон в случае их отказа.
Однако уже в течение нескольких недель после этого напряжение только росло. В ноябре взорвалась мина, ранив четырех тайских военных.
После инцидента Таиланд заморозил работу над реализацией мирных договоренностей и обвинил Камбоджу в нарушении совместной декларации из-за якобы установки новых мин. Камбоджа эти обвинения отвергает. Также был остановлен процесс досрочного освобождения 18 камбоджийских военнопленных, захваченных во время боев в июле.
Для Трампа это соглашение было представлено как значительное дипломатическое достижение и очередное подтверждение его масштабной, хоть часто и преувеличенной, кампании по прекращению международных конфликтов.
Подробнее о причинах, ходе и последствиях конфликта между странами - читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использованы данные CNN, заявления представителей стран, Минобороны Камбоджи,