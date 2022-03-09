Авіакомпанія Казахстану Air Astana відмінила усі рейси до Росії
Жителі Казахстану не можуть відлетіти до Росії. Компанія авіарейсів Air Astana скасувала усі рейси до міст сусідньої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Nur.
“За останню добу Air Astana скасувала кілька рейсів (без вибору альтернативи -ред.) до Росії, посилаючись на якесь урядове розпорядження. Учора Омськ, сьогодні Санкт-Петербург. У людей проблеми, які збиралися на навчання, складали тести ПЛР... Рейси скасовані з Нур-Султану ", - поскаржився один з читачів місцевого видання.
Авіакомпанія, зі свого боку, пообіцяла прокоментувати ситуацію пізніше.
У листі до клієнтів авіакомпанії зазначається, що Air Astana призупинила рейси на користь безпеки пасажирів, екіпажу та літаків.
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