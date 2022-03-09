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Авіакомпанія Казахстану Air Astana відмінила усі рейси до Росії

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Середа 09 березня 2022 14:32
Авіакомпанія Казахстану Air Astana відмінила усі рейси до Росії Фото: авіакомпанія Казахстану Air Astana відмінила усі рейси до Росії (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Сергій Пишкін

Жителі Казахстану не можуть відлетіти до Росії. Компанія авіарейсів Air Astana скасувала усі рейси до міст сусідньої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Nur.

“За останню добу Air Astana скасувала кілька рейсів (без вибору альтернативи -ред.) до Росії, посилаючись на якесь урядове розпорядження. Учора Омськ, сьогодні Санкт-Петербург. У людей проблеми, які збиралися на навчання, складали тести ПЛР... Рейси скасовані з Нур-Султану ", - поскаржився один з читачів місцевого видання.

Авіакомпанія, зі свого боку, пообіцяла прокоментувати ситуацію пізніше.

У листі до клієнтів авіакомпанії зазначається, що Air Astana призупинила рейси на користь безпеки пасажирів, екіпажу та літаків.

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