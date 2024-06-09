ua en ru
Вс, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Миргороде раздался взрыв

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 12:58
UA EN RU
В Миргороде раздался взрыв Фото: взрыв прогремел в Миргороде 9 июня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

В Миргороде Полтавской области 9 июня прогремел взрыв. В регионе была объявлена ​​тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Миргороде в Полтавской области был слышен звук взрыва", - пишет издание.

Воздушная тревога по Украине

Около 11:46 в ряде областей Украины, в частности, в Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу.

Военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

В частности, в Воздушных силах сообщали о ракетной угрозе для Миргорода.

"Ракета через Сумщину в направлении Полтавской области! Миргород - срочно в укрытия! Еще одна ракета! Курс - Миргород!" - отмечалось в сообщении около 12:19.

Напомним, в ночь на 8 июня российские войска атаковали территорию Украины, использовав ракету Х-59 и дроны-камикадзе. В частности, ПВО сбила ракету и 9 из 13 дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв
NEWS
Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ
Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут