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В Миргороді пролунав вибух

Україна, Неділя 09 червня 2024 12:58
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В Миргороді пролунав вибух Фото: вибух пролунав у Миргороді 9 червня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

В Миргороді Полтавської області 9 червня пролунав вибух. В регіоні була оголошена тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Миргороді на Полтавщині було чутно звук вибуху", - пише видання.

Повітряна тривога по Україні

Близько 11:46 у низці областей України, зокрема в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях оголосили повітряну тривогу.

Військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Зокрема, у Повітряних силах повідомляли про ракетну загрозу для Миргорода.

"Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області! Миргород - терміново в укриття! Ще одна ракета! Курс - Миргород!" - зазначалось у повідомленні близько 12:19.

Нагадаємо, в ніч на 8 червня російські війська атакували територію України, використавши ракету Х-59 і дрони-камікадзе. Зокрема, ППО збила ракету та 9 із 13 дронів.

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