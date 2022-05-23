У світі налічується понад 100 млн біженців, - ООН

"Це рекорд, який ніколи не повинен був бути встановлений. Він повинен послужити тривожним сигналом для вирішення і запобігання руйнівних конфліктів, припинення переслідувань і усунення основних причин, що змушують невинних людей залишати свої будинки", - заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Щоб звернути цю тенденцію назад, потрібно лише домогтися стабільності, щоб невинні люди не були змушені вибирати між гострою небезпекою будинку або ненадійною втечею і вигнанням", - додав він.

Одним з каталізаторів стрибка росту кількості біженців послужила розв'язана Росією війна в Україні. Експерти ООН вважають, що з початку цього конфлікту понад 14 млн українців стали біженцями, причому близько 6 млн покинуло межі країни, а ще 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами.

Як випливає зі звіту базується в Женеві центру моніторингу внутрішнього переміщення (IDMC), число біженців у всьому світі вже перевищує один відсоток населення Землі. У свої підрахунки центр включає тих, хто змушений був покинути свою країну, просить політичного притулку за кордоном, а також 53 млн осіб, які в результаті конфліктів в їх країнах стали внутрішніми біженцями.

