В мире насчитывается более 100 млн беженцев, - ООН

"Это рекорд, который никогда не должен был быть установлен. Он должен послужить тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, вынуждающих невинных людей покидать свои дома", — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Чтобы обратить эту тенденцию вспять, нужно лишь добиться стабильности, чтобы невинные люди не были вынуждены выбирать между острой опасностью дома или ненадежным бегством и изгнанием", — добавил он.

Одним из катализаторов скачка роста количества беженцев послужила развязанная Россией война в Украине. Эксперты ООН полагают, что с начала этого конфликта более 14 млн украинцев стали беженцами, причем около 6 млн покинуло пределы страны, а еще 8 млн стали внутренне перемещенными лицами.

Как следует из отчета базирующегося в Женеве Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC), число беженцев во всем мире уже превышает один процент населения Земли. В свои подсчеты центр включает тех, кто вынужден был покинуть свою страну, просит политического убежища за рубежом, а также 53 миллиона человек, которые в результате конфликтов в их странах стали внутренними беженцами.

