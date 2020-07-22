У світі понад 15 млн інфікованих коронавірусом

У світі зафіксовано понад 15 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 617 тисяч чоловік.

Такі дані наводить американський Університет Джонса Хопкінса.

Найбільше виявлених випадків інфікування припадає на США (3 919 550). На другому місці Бразилія (2 159 654), на третьому - Індія (1 193 078).

Росія на четвертому місці, там заразилося 787 тисяч осіб. П'яте місце у Південної Африки - 381 тисяча хворих.

Україна на 35 місці. На даний момент відомо про 62,2 тисячі інфікованих українців.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулося зростання числа нових випадків коронавірусу.

Також повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня: регіони країни поділять на зони за рівнем поширення коронавірусу.