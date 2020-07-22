В Україні більше 800 нових заражень коронавірусом

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за добу одужали 973 людей

Станом на 22 липня в Україні фіксують різкий ріст кількості нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Зокрема, добовим антилідером по кількості нових випадків став Київ, у якому виявили 132 заражень. Загалом з початку епідемії захворіли 60 995 людей.

Крім того, в країні зростає кількість одужавших. Всього вже 33 172 вилікувались від вірусу.

Кількість смертельних випадків становить 1 534. За вчора померли ще 16 людей.

Нагадаємо, в Україні до карантину не готові сім областей, з оновленого списку були виключені Київ і Одеська область.

Відзначимо, депутат Київської міської ради Олександр Бродський інфікувався коронавірусом.

Крім того, з 5 червня в Україні розпочався новий етап ослаблення карантину, на якому дозволена робота ресторанів, а також відновлено внутрішнє авіасполучення.