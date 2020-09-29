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Для миру в Європі необхідна співпраця з Росією, - Макрон

Вільнюс, Вівторок 29 вересня 2020 09:49
Для миру в Європі необхідна співпраця з Росією, - Макрон
Фото: Еммануель Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Україна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що співпраця з Росією необхідна для досягнення довгострокового миру в Європі. Він вважає, що жити так, немов Європа - далеко віддалений від Росії острів - не можна.

Про це він сказав під час візиту до Литви, повідомляє Delfi.

Він виступає за відновлення співробітництва, довіри, яка не допускає наростання напруженості.

"Якщо ми хочемо, щоб мир запанував на довгий час, нам слід працювати з Росією, тому що у нас спільна географія і минуле", - сказав Макрон.

Нагадаємо, Макрон раніше намагався переконати Путіна припинити ведення вогню через коронавірус.

Він також говорив, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією. За його словами, "якщо чекати вирішення всіх заморожених конфліктів", то не вистачить часу.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон наполягав, що діалог з Росією, в тому числі в рамках нормандського формату, в інтересах миру і безпеки в Європі.

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