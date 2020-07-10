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Світ чекає потепління на 1,5 градуси, - ООН

П'ятниця 10 липня 2020 10:37
Світ чекає потепління на 1,5 градуси, - ООН
Фото: спека (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Оцінка враховує природну мінливість природних явищ, а також вплив викидів вуглецю в результаті діяльності людини

Всесвітня Метеорологічна Організація (ВМО) ООН прогнозує, що в найближчі п'ять років глобальні температури підвищаться більш, ніж на 1,5 градусів. ВМО оцінює в 20% вірогідність того, що цей поріг буде подолано до 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Оцінка враховує природну мінливість природних явищ, а також вплив викидів вуглецю в результаті діяльності людини. Разом з тим, в даній моделі не враховується зниження викидів CO2, викликане пандемією коронавірусу.

"ВМО неодноразово підкреслювала, що уповільнення промислового та економічного розвитку під час пандемії коронавірусу не є заміною для стійких і скоординованих дій в області клімату", - заявив професор Петтері Таалас, генеральний секретар організації.

Він заявив, що нездатність світової спільноти впоратися зі зміною клімату може загрожувати добробуту людей, екосистем і економіці протягом століть.

Нагадаємо, сегодня, 10 липня, дощі відійдуть по всій території України, температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від +25 до +29 градусів тепла.

Раніше повідомлялося, що за останні 30 років більше всього потепліло в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів.

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