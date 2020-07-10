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Спека та сухо: прогноз погоди на сьогодні

П'ятниця 10 липня 2020 08:00
Спека та сухо: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від +25 до +29

Сьогодні, 10 липня, дощі відійдуть з усієї території Україні. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від +25 до +29 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у всіх областях України буде спостерігатися похмура, однак спекотна погода.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від + 26 до +29, а вночі вона буде в межах +12 +14.

У центральних та північних областях температура вдень очікується від +25 до +29. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +12 +15 градусів тепла.

У східних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від +26 до +29 градусів, а вночі від +13 до +19.

Спека та сухо: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні на 10 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде спекотна погода. Температура повітря вдень становитиме +26 +29 градусів. Вночі цей показник опуститься до +10 +14 градусів.

Спека та сухо: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Київській області на 10 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів.

Також раніше повідомлялося, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

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