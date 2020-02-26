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Трамп проведе брифінг по коронавирусу для спростування неправдивої інформації

Новини » Політика     26.02.2020 - 17:03
Трамп проведе брифінг по коронавирусу для спростування неправдивої інформації
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

За словами Дональда Трампа, низькі рейтинги низки американських ЗМІ роблять все можливе, щоб коронавірус виглядав ще гірше

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що сьогодні проведе прес-конференцію на тему коронавірусу для того, щоб спростувати неправдиву інформацію, яку поширюють американські ЗМІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

За його словами, низькі рейтинги низки американських ЗМІ роблять все можливе, щоб коронавірус виглядав ще гірше, ніж є насправді.

"Низькі рейтинги, підроблені новини MSDNC і CNN роблять все можливе, щоб коронавірус виглядав як можна гірше, включаючи панічні ринки, якщо це можливо. Точно так само їх некомпетентні товариші-демократи нічого не роблять - всі кажуть, ніяких дій. США у відмінній формі!", - заявив Трамп.

Трамп проведе брифінг по коронавирусу для спростування неправдивої інформації

Нагадаємо, американські Центри з контролю і профілактики захворюванням запобігати про можливість пандемії коронавіруса. Голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Эйлворд зазначив, що це швидко наростаюча епідемія в різних місцях.

Крім того, мер Сан-Франциско Лондон Брід вже оголосив надзвичайний стан у місті у зв'язку зі спалахом коронавируса у світі.

Зазначимо, за словами міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Алекса Азара, розробка вакцини від нового коронавіруса буде завершена в Сполучених Штатах через рік.

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