Трамп проведе брифінг по коронавирусу для спростування неправдивої інформації

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

За словами Дональда Трампа, низькі рейтинги низки американських ЗМІ роблять все можливе, щоб коронавірус виглядав ще гірше

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що сьогодні проведе прес-конференцію на тему коронавірусу для того, щоб спростувати неправдиву інформацію, яку поширюють американські ЗМІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа в Twitter.

За його словами, низькі рейтинги низки американських ЗМІ роблять все можливе, щоб коронавірус виглядав ще гірше, ніж є насправді.

"Низькі рейтинги, підроблені новини MSDNC і CNN роблять все можливе, щоб коронавірус виглядав як можна гірше, включаючи панічні ринки, якщо це можливо. Точно так само їх некомпетентні товариші-демократи нічого не роблять - всі кажуть, ніяких дій. США у відмінній формі!", - заявив Трамп.

Нагадаємо, американські Центри з контролю і профілактики захворюванням запобігати про можливість пандемії коронавіруса. Голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Эйлворд зазначив, що це швидко наростаюча епідемія в різних місцях.

Крім того, мер Сан-Франциско Лондон Брід вже оголосив надзвичайний стан у місті у зв'язку зі спалахом коронавируса у світі.