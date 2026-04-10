Мир уже скоро? Буданов сделал заявление об окончании войны

Мирные переговоры между Киевом и Москвой движутся к заключению соглашения, и урегулирование войны в Украине может занять немного времени.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.
По его словам, в переговорном процессе с Россией есть прогресс. Буданов также убежден, что он не затянется.
"Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", - отметил он.
Глава ОП признал, что до сих пор обе стороны придерживались "максималистских позиций" в переговорах при посредничестве США, но они постепенно приближаются к компромиссу. Он отметил, что страна-агрессор имеет четкий стимул для заключения соглашения.
"В отличие от нас, они тратят собственные средства. Это огромные суммы - уже в триллионах", - заявил Буданов.
В то же время он отказался сказать, как именно мог бы выглядеть возможный компромисс по территориальному вопросу, который является самым сложным в переговорах.
Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле констатирует, что переговоры зашли в тупик, а стороны лишь зафиксировали позиции, которые остаются неприемлемыми друг для друга.
Напомним, вчера Буданов заявил, что удары по нефтяным терминалам страны-агрессора влияют на переговорный процесс. По этой причине Украина услышит на следующих переговорах "много нового" от россиян.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он заявил, что РФ понимает, что не сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят россиян оттуда.
Недавно Bloomberg со ссылкой на источники написало, что в США верят, что, несмотря на смещение фокуса Вашингтона на Ближний Восток, проведение переговоров между Россией и Украиной все еще возможно.