Мир по плану Трампа: Индонезия готовит на отправку в Газу до 8000 солдат

Армия Индонезии готовит до 8000 солдат, которые будут участвовать в возможной миротворческой миссии в Газе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам начальника штаба армии Марули Симанджутака, план пока предварительный, а численность войск и сроки развертывания зависят от дальнейшей координации в рамках всей военной командной структуры.
Также в его заявлении сказано, что любое развертывание будет сосредоточено на инженерных и медицинских подразделениях.
Bloomberg отмечает, что в последние месяцы Индонезия активизировала дипломатические усилия по Газе, так как президент Прабово Субианто стремится повысить роль страны у глобальных миротворческих усилиях и стабилизации ситуации после конфликта.
В сентябре на заседании Генассамблеи ООН Прабово заявлял, что Индонезия готова направить "20 тысяч или даже больше" миротворцев для обеспечения мира в Газе или других регионах.
Позже он был среди десятков мировых лидеров, которые приняли участие в саммите в Египте, который был посвящен будущему Газы и который возглавляли президент США Дональд Трамп и лидер Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси.
Также Индонезия недавно вошла в состав "Совета мира" Трампа. Прабово говорил, что его страна будет открыта для связей с Израилем, если Израиль признает палестинскую государственность.
Напомним, на днях в СМИ появилась информация, что США уже на 19 февраля планируют создавать первое официальное заседание "Совета мира" при Трампе.
Встреча должна пройти в Вашингтоне и Белый дом намерен использовать ее для реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе, а также для сбора средств на восстановление.
На данный момент в состав "Совета мира" входит 27 членов, но при этом пока неясно, кто будет на первой встрече. Axios отметило, что планы находятся на ранней стадии и могут измениться.