Мир по плану Трампа: Индонезия готовит на отправку в Газу до 8000 солдат

По словам начальника штаба армии Марули Симанджутака, план пока предварительный, а численность войск и сроки развертывания зависят от дальнейшей координации в рамках всей военной командной структуры.

Также в его заявлении сказано, что любое развертывание будет сосредоточено на инженерных и медицинских подразделениях.

Bloomberg отмечает, что в последние месяцы Индонезия активизировала дипломатические усилия по Газе, так как президент Прабово Субианто стремится повысить роль страны у глобальных миротворческих усилиях и стабилизации ситуации после конфликта.

В сентябре на заседании Генассамблеи ООН Прабово заявлял, что Индонезия готова направить "20 тысяч или даже больше" миротворцев для обеспечения мира в Газе или других регионах.

Позже он был среди десятков мировых лидеров, которые приняли участие в саммите в Египте, который был посвящен будущему Газы и который возглавляли президент США Дональд Трамп и лидер Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси.

Также Индонезия недавно вошла в состав "Совета мира" Трампа. Прабово говорил, что его страна будет открыта для связей с Израилем, если Израиль признает палестинскую государственность.