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Зеленський закликає до солідарної політики ЄС у тиску на Росію

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 14:28
Зеленський закликає до солідарної політики ЄС у тиску на Росію Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський закликає до солідарної політики Європейського Союзу в тиску на Росію. Зокрема, через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Те, що російські війська здійснюють з Маріуполем - це злочин проти людства... Чому це стало можливим? Чому світ не може зупинити цей потік військових злочинів Росії, який не вичерпається з 24 лютого цього року? Відповідь дуже проста і цинічна - люди, які приймають рішення у РФ, сподіваються, що їм і це зійде з рук", - заявив Зеленський.

При цьому він додав, що Кремль вважає, що йому вдасться обійти санкції, зокрема, ембарго на російську нафту.

"Вони бачать, що це далі не йде – поки нічого, просто розмови на цю важливу тему. І занепокоєння, постійні занепокоєння. Міжнародний трибунал - вони знають, що потрібні роки, щоб притягнути конкретних винуватців до відповідальності", - заявив президент.

Зеленський закликав постійно посилювати санкції проти РФ.

"Тому ми звертаємося і до вас, і до всього демократичного співтовариства світу - санкції проти РФ треба посилювати постійно, потрібно відмовлятися від російської нафти, потрібно блокувати торгівлю з РФ, потрібно закривати порти для російських суден і це повинна бути солідарна політика ЄС, всіх держав-членів", - заявив він.

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