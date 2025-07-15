Мир за 50 дней? Эксперт раскрыл, почему дедлайн Трампа не имеет смысла

По его словам, "о 50 днях надо понимать, что это стиль Трампа. Это не связано с 60 днями ультиматума Путина по захвату областей". Он отметил, что последний разговор Трампа с Путиным состоялся 30 июня, и если считать от этой даты, то 50 дней приходятся на сентябрь.

"Можно, конечно, сводить эти две цифры, что якобы это одно, и то, что якобы Трамп дает время Путину. А время на что? Три с половиной года уже идет эта война", - подчеркнул Фесенко.

Эксперт считает, что такая интерпретация является лишь конспирологической версией, ведь, несмотря на разное отношение к Трампу, "он не глупый". Он предложил другое объяснение: 50 дней вполне укладываются в "классическую модель переговоров Трампа", которую он назвал "контролируемая, управляемая эскалация".

"Вот смотрите, как он действует по тарифным соглашениям. Сейчас многие страны мира получили лично от Трампа так называемые письма счастья", - отметил эксперт.

В этих письмах Трамп сообщал о введении пошлин - от 25% до 30%, например, в случае с Китаем, где позже тариф достигал 125%. Однако после этого стороны все же договаривались.

Впрочем, по мнению Фесенко, такая модель не сработает в случае с войной в Украине.

"Это не о пошлинах, не о тарифах, а о войне и целях Путина, которые не имеют экономической основы", - отметил он.

Эксперт пояснил, что Трамп мыслит как бизнесмен, а Путин - геополитически и идеократически. Поэтому, как он считает, за 50 дней мирного соглашения не будет.

"На самом деле, этот дедлайн будет не только для Путина, а скорее для самого Трампа", - сказал он и добавил, что по истечении этого срока встанет вопрос: что дальше?

Также политолог прокомментировал угрозы относительно 100% пошлин для России. Он назвал их "пустышкой", ведь объемы торговли между США и РФ незначительны - чуть более 3 миллиардов долларов. В то же время, по его словам, вопрос 100% пошлин против Китая, Турции или Индии - уже гораздо серьезнее. Однако он выразил сомнение, что Трамп пойдет на такой шаг в отношении Пекина, если не произойдет резкого обострения в отношениях.

Отдельно Фесенко отметил важность прямых сигналов в переговорах: "Надо предоставлять сигналы не через Марка Рютте, а непосредственно от Трампа - Си Цзиньпину или через американских переговорщиков китайцам", - считает он. Цель таких шагов, по его мнению, - ограничение закупки российской нефти или влияние на Путина для прекращения войны.

"Я абсолютно убежден, что за 50 дней никакого мирного соглашения не будет. Если что-то и будет - то позже. Потому что Путин не будет демонстрировать согласие на ультиматумы Трампа - иначе он будет выглядеть слабаком. А потом слабаком не должен выглядеть Трамп", - подытожил эксперт