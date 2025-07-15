Мир за 50 днів? Експерт розкрив, чому дедлайн Трампа не має сенсу

За його словами, "про 50 днів треба розуміти, що це стиль Трампа. Це не пов’язано з 60 днями ультиматуму Путіна щодо захоплення областей". Він зазначив, що остання розмова Трампа з Путіним відбулася 30 червня, і якщо рахувати від цієї дати, то 50 днів припадають на вересень.

"Можна, звичайно, зводити ці дві цифри, що нібито це одне, і те, що нібито Трамп дає час Путіну. А час на що? Три з половиною роки вже йде ця війна", - наголосив Фесенко.

Експерт вважає, що така інтерпретація є лише конспірологічною версією, адже, попри різне ставлення до Трампа, "він не дурний". Він запропонував інше пояснення: 50 днів цілком укладаються в "класичну модель переговорів Трампа", яку він назвав "контрольована, керована ескалація".

"От дивіться, як він діє по тарифних угодах. Зараз багато країн світу отримали особисто від Трампа так звані листи щастя", - зазначив експерт.

У цих листах Трамп повідомляв про запровадження мит - від 25% до 30%, як-от у випадку з Китаєм, де пізніше тариф сягав 125%. Однак після цього сторони все ж домовлялися.

Втім, на думку Фесенка, така модель не спрацює у випадку з війною в Україні.

"Це не про мита, не про тарифи, а про війну і цілі Путіна, які не мають економічного підґрунтя", - зауважив він.

Експерт пояснив, що Трамп мислить як бізнесмен, а Путін - геополітично та ідеократично. Тому, як він вважає, за 50 днів мирної угоди не буде.

"Насправді, цей дедлайн буде не тільки для Путіна, а скоріше для самого Трампа", - сказав він і додав, що після спливу цього строку постане питання: що далі?

Також політолог прокоментував погрози щодо 100% мит для Росії. Він назвав їх "пустишкою", адже обсяги торгівлі між США та РФ є незначними - трохи більше 3 мільярдів доларів. Водночас, за його словами, питання 100% мит проти Китаю, Туреччини чи Індії - вже набагато серйозніше. Однак він висловив сумнів, що Трамп піде на такий крок щодо Пекіна, якщо не станеться різкого загострення у відносинах.

Окремо Фесенко наголосив на важливості прямих сигналів у переговорах: "Треба надавати сигнали не через Марка Рютте, а безпосередньо від Трампа - Сі Цзіньпіну або через американських переговорників китайцям", - вважає він. Мета таких кроків, на його думку, - обмеження закупівлі російської нафти або вплив на Путіна для припинення війни.

"Я абсолютно переконаний, що за 50 днів жодної мирної угоди не буде. Якщо щось і буде - то пізніше. Тому що Путін не буде демонструвати згоду на ультиматуми Трампа - інакше він буде виглядати слабаком. А потім слабаком не має виглядати Трамп", - підсумував експерт