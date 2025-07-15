Мир за 50 днів? Експерт розкрив, чому дедлайн Трампа не має сенсу
Термін у 50 днів, про який заявив президент США Дональд Трамп, не має жодного зв’язку з озвученим раніше ультиматумом Володимира Путіна щодо захоплення українських територій.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
За його словами, "про 50 днів треба розуміти, що це стиль Трампа. Це не пов’язано з 60 днями ультиматуму Путіна щодо захоплення областей". Він зазначив, що остання розмова Трампа з Путіним відбулася 30 червня, і якщо рахувати від цієї дати, то 50 днів припадають на вересень.
"Можна, звичайно, зводити ці дві цифри, що нібито це одне, і те, що нібито Трамп дає час Путіну. А час на що? Три з половиною роки вже йде ця війна", - наголосив Фесенко.
Експерт вважає, що така інтерпретація є лише конспірологічною версією, адже, попри різне ставлення до Трампа, "він не дурний". Він запропонував інше пояснення: 50 днів цілком укладаються в "класичну модель переговорів Трампа", яку він назвав "контрольована, керована ескалація".
"От дивіться, як він діє по тарифних угодах. Зараз багато країн світу отримали особисто від Трампа так звані листи щастя", - зазначив експерт.
У цих листах Трамп повідомляв про запровадження мит - від 25% до 30%, як-от у випадку з Китаєм, де пізніше тариф сягав 125%. Однак після цього сторони все ж домовлялися.
Втім, на думку Фесенка, така модель не спрацює у випадку з війною в Україні.
"Це не про мита, не про тарифи, а про війну і цілі Путіна, які не мають економічного підґрунтя", - зауважив він.
Експерт пояснив, що Трамп мислить як бізнесмен, а Путін - геополітично та ідеократично. Тому, як він вважає, за 50 днів мирної угоди не буде.
"Насправді, цей дедлайн буде не тільки для Путіна, а скоріше для самого Трампа", - сказав він і додав, що після спливу цього строку постане питання: що далі?
Також політолог прокоментував погрози щодо 100% мит для Росії. Він назвав їх "пустишкою", адже обсяги торгівлі між США та РФ є незначними - трохи більше 3 мільярдів доларів. Водночас, за його словами, питання 100% мит проти Китаю, Туреччини чи Індії - вже набагато серйозніше. Однак він висловив сумнів, що Трамп піде на такий крок щодо Пекіна, якщо не станеться різкого загострення у відносинах.
Окремо Фесенко наголосив на важливості прямих сигналів у переговорах: "Треба надавати сигнали не через Марка Рютте, а безпосередньо від Трампа - Сі Цзіньпіну або через американських переговорників китайцям", - вважає він. Мета таких кроків, на його думку, - обмеження закупівлі російської нафти або вплив на Путіна для припинення війни.
"Я абсолютно переконаний, що за 50 днів жодної мирної угоди не буде. Якщо щось і буде - то пізніше. Тому що Путін не буде демонструвати згоду на ультиматуми Трампа - інакше він буде виглядати слабаком. А потім слабаком не має виглядати Трамп", - підсумував експерт
Зміна підходів Трампа щодо Росії
Нещодавно Дональд Трамп знову висловив невдоволення діями Володимира Путіна через відсутність зрушень у мирних переговорах щодо війни в Україні. Зокрема, він попередив: якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленостей, Сполучені Штати запровадять нові вторинні мита.
Детальніше про зміни у ставленні Трампа до Путіна та Росії та чи допоможуть його погрози зупинити війну - читайте у нашому авторському матеріалі.
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