В МОЗ заявили про критичну важливість вчасного ухвалення бюджету на 2021 рік

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Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова заявила, що для української медицини критично важливо, щоб бюджет на 2021 рік був ухвалений вчасно. Інакше бюджетні заходи будуть фінансуватися у розмірі 1/12 попереднього року.

Про це вона сказала під час брифінгу.

За її словами, якщо бюджет на 2021 рік не приймуть вчасно, то Програма медичних гарантій, яка розпочалася з квітня, і була передбачена на 9 місяців, буде розподілена на 12 місяців.

“По бюджетному законодавству у разі відсутності головного кошторису країни на 2021 рік, програми, бюджетні заходи будуть фінансуватися у розмірі 1/12 попереднього року. І це означає, що Програма медичних гарантій, яка розпочалася з квітня, і була передбачена на 9 місяців, буде розподілена на 12 місяців. І при орієнтовній потребі на грудень 2020 року близько 13 мільярдів гривень, на січень 2020 буде закладено в бюджет 1/12 (від загального бюджету за попередній рік – ред.), це 7,6 мільярда гривень”, - сказала Шаталова.

За минулу добу в Україні коронавірусом заразились ще 13 357 людей. Найбільше випадків в Києві, Дніпропетровській та Київській областях.

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада схвалила за основу державний бюджет на 2021 рік. Парламентарії підтримали за основу та в цілому проект постанови №4000-П.