В Минздраве заявили о критической важности своевременного принятия бюджета на 2021 год

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Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что для украинской медицины критически важно, чтобы бюджет на 2021 год был принят вовремя. Иначе бюджетные меры будут финансироваться в размере 1/12 предыдущего года.

Об этом она сказала во время брифинга.

По ее словам, если бюджет на 2021 год не примут вовремя, то Программа медицинских гарантий, которая началась с апреля, и была предусмотрена на 9 месяцев, будет распределена на 12 месяцев.

"По бюджетному законодательству в случае отсутствия главной сметы страны на 2021, программы, бюджетные меры будут финансироваться в размере 1/12 предыдущего года. А это значит, что Программа медицинских гарантий, которая началась с апреля, и была предусмотрена на 9 месяцев, будет распределена на 12 месяцев. И при ориентировочной потребности на декабрь 2020 году около 13 млрд гривен, на январь 2020 будет заложено в бюджет 1/12 (от общего бюджета за предыдущий год - ред.), это 7,6 миллиарда гривен", - сказала Шаталова.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 13 357 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Напомним, 5 ноября Верховная Рада приняла за основу государственный бюджет на 2021 год. Парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П.