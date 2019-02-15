У МОЗ заявили про хакерську атаку

Сайт був недоступний для користувачів

В Министерстве здравоохранения сообщили о хакерской атаке на официальный сайт ведомства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сообщается, что из-за несанкционированного вмешательства сайт был недоступен для пользователей.

По состоянию на 15:30 специалисты восстановили функционал сайта. Сейчас сайт работает в обычном режиме.

Напомним, хакеры все чаще атакуют сервера украинской Центральной избирательной комиссии и компьютеры сотрудников, пытаясь проникнуть в электронные системы, чтобы манипулировать выборами президента Украины в марте.

Кроме того, в ноябре сообщалось, что на официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц была совершена хакерская атака.

Также добавим, что спикер Рады Андрей Парубий не исключает, что Россия может попытаться вмешаться в выборы в Украине. Тогда он заявил: "Учитывая, что РФ как один из важных элементов использует вмешательство в выборы, без сомнения, что будет попытка вмешательства в выборы в Украине. В этот год будут проходить выборы и президентские, и парламентские".