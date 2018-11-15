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В МинВОТ заявили о хакерской атаке на сайт ведомства

Новости » Политика    15.11.2018 - 14:31
В МинВОТ заявили о хакерской атаке на сайт ведомства
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Очередная кибер-атака на сайт произошла 14 и 15 ноября

На официальный сайт Министертсва по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц совершена хакерская атака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы МинВОТ в Facebook.

Как отмечается, хакерские атаки осуществляются в течение последних нескольких дней. Злоумышленники пытаются получить доступ к сайту. В результате атак неизвестные распространяют спам контент путем модификации страниц.

"Очередная кибер-атака произошла на сайт МВОТ 14 и 15 ноября после обнародования информации о создании трехсторонней платформы (Украина, Молдова, Грузия), инициированной министром Чернышем (глава МинВОТ Вадим Черныш, - ред.) для противодействия гибридным методам влияния РФ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что предыдущая атака была осуществлена ​​2-3 ноября 2018 после заявления министра Вадима Черныша балканским и европейским СМИ, которое он сделал 1 ноября во время визита в Боснию и Герцеговину, о том, что Россия вмешивается во внутренние дела многих стран, особенно на Балканах.

"Допускаем, что для указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы Российской Федерации. МинВОТ проводит мероприятия по сохранению данных сайта. Приносим извинения за временные неудобства. Следите за новостями министерства на страницах соцсетей в Facebook и Twitter", - добавили в пресс-службе.

В МинВОТ заявили о хакерской атаке на сайт ведомства

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили о кибератаках на официальный сайт ведомства 2-3 ноября.

Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий не исключает, что Россия может попытаться вмешаться в выборы в Украине.

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