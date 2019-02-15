У МОЗ заявили про хакерську атаку

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сайт був недоступний для користувачів

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про хакерську атаку на офіційний сайт відомства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Повідомляється, що через несанкціоноване втручання сайт був недоступний для користувачів.

Станом на 15:30 фахівці відновили функціонал сайту. Зараз сайт працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, хакери все частіше атакують сервера української Центральної виборчої комісії та комп'ютери співробітників, намагаючись проникнути в електронні системи, щоб маніпулювати виборами президента України в березні.

Крім того, в листопаді повідомлялося, що на офіційний сайт Міністерства тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб була здійснена хакерська атака.

Також додамо, що спікер Ради Андрій Парубій не виключає, що Росія може спробувати втрутитися у вибори в Україні. Тоді він заявив: "Враховуючи, що РФ як один з важливих елементів використовує втручання у вибори, без сумніву, що буде спроба втручання у вибори в Україні. В цей рік будуть проходити вибори і президентські, і парламентські".