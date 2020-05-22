В МОЗ затвердили правила роботи дитсадків: без іграшок, килимів та рушників

Міністерство охорони здоров'я затвердило правила роботи дитячих садків в умовах карантину. Відкриються дитсадки з 25 травня.

Про це повідомили в комітеті Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій в Facebook.

Наголошується, що дана постанова затверджено головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко і набирає чинності з 25 травня.

зокрема, були визначені нові правила роботи дитсадків:

Перед початком роботи закладу всім працівникам виміряють температуру;

Дітям міряти температуру перед входом у заклад;

Працівники та діти, у яких температура буде вище 37,2 - не допускаються в заклад;

Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками;

Установи повинні бути оснащені антисептиками Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя;

В ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.

На період карантину у дитсадках заборонено:

Використання багаторазових рушників;

Використання м'яких іграшок;

Використання килимів з довгим ворсом;

Використання вуличному взутті всередині дитячого садка;

Проведення масових заходів за участю дітей більше ніж в одній групі і з участю глядачів.

Також рекомендується не змішувати дитячі групи, надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі, а також обмежити гри з фізичним контактом та інвентарем.

Адміністрація дитсадка має забезпечити:

5-денний запас засобів захисту і дезінфекторів;

Навчити працівників правилам правильного використання засобів захисту;

Замінити тверде мило на рідке, а ткані рушники - на паперові;

Попередити батьків про особливі умови роботи закладу;

Проводити регулярні провітрювання і прибирання приміщень за допомогою дезінфікуючих засобів;

Тимчасово відсторонити від роботи осіб з "групи ризику";

Працівники закладу повинні регулярно користуватися антисептиками і уникати контакту з хворими людьми;

У разі підозри на захворювання, працівники повинні самоізолюватися

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня, 22 травня, в Україні стартував другий етап послаблення карантину. Зокрема, з п'ятниці дозволена робота громадського транспорту, а з 25 травня - метро.