ru ua
Вт, 12 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У МОЗ уточнили, куди піде американська допомога на 1,7 млрд доларів

Новость на русском →
Україна, Вівторок 12 липня 2022 18:12
У МОЗ уточнили, куди піде американська допомога на 1,7 млрд доларів Фото: Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Україна направить отримані від США 1,7 млрд доларів на зарплати працівникам медичної сфери.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це значна підтримка від американських партнерів, яка дозволить забезпечити лікарні засобами, необхідними для реалізації програми медичних гарантій, в тому числі виплат заробітних плат. Адже у війну медичний працівник в кожному куточку країни повинен отримувати гарантовану урядом України ринкову заробітну плату", - підкреслив глава МОЗ.

За його словами, зараз одним з головних пріоритетів є продовження виплат зарплат для медиків, але українському бюджету було "все важче і важче витримувати це навантаження без належної підтримки".

"Вдячні США та Світовому банку за оперативне реагування на потреби системи охорони здоров'я України. 1,7 мільярда доларів - це не просто фінансова підтримка, це черговий внесок у перемогу України", - заявив Ляшко.

При цьому міністр додав, що з початку року на зарплати працівникам медичної сфери було спрямовано 54 мільярди гривень.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, стало відомо, що Україна отримала черговий грант від уряду США на суму 1,7 млрд доларів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко Допомога Україні Зарплата в Україні
NEWS
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
DAILY
Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує