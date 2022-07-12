В Минздраве уточнили, куда пойдет американская помощь на 1,7 млрд долларов

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина .

"Это значительная поддержка от американских партнеров, которая позволит обеспечить больницы средствами, необходимыми для реализации программы медицинских гарантий, в том числе выплат заработных плат. Ведь в войну медицинский работник в каждом уголке страны должен получать гарантированную правительством Украины рыночную заработную плату", - подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, сейчас одним из главных приоритетов является продолжение выплат зарплат для медиков, но украинскому бюджету было "все труднее и труднее выдерживать эту нагрузку без должной поддержки".

"Благодарны США и Всемирному банку за оперативное реагирование на потребности системы здравоохранения Украины. 1,7 миллиарда долларов - это не просто финансовая поддержка, это очередной вклад в победу Украины", - заявил Ляшко.

При этом министр добавил, что с начала года на зарплаты работникам медицинской сферы было направлено 54 миллиарда гривен.