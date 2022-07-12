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В Минздраве уточнили, куда пойдет американская помощь на 1,7 млрд долларов

Новина українською →
Украина, Вторник 12 июля 2022 18:12
В Минздраве уточнили, куда пойдет американская помощь на 1,7 млрд долларов Фото: Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Украина направит полученные от США 1,7 млрд долларов на зарплаты работникам медицинской сферы.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это значительная поддержка от американских партнеров, которая позволит обеспечить больницы средствами, необходимыми для реализации программы медицинских гарантий, в том числе выплат заработных плат. Ведь в войну медицинский работник в каждом уголке страны должен получать гарантированную правительством Украины рыночную заработную плату", - подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, сейчас одним из главных приоритетов является продолжение выплат зарплат для медиков, но украинскому бюджету было "все труднее и труднее выдерживать эту нагрузку без должной поддержки".

"Благодарны США и Всемирному банку за оперативное реагирование на потребности системы здравоохранения Украины. 1,7 миллиарда долларов - это не просто финансовая поддержка, это очередной вклад в победу Украины", - заявил Ляшко.

При этом министр добавил, что с начала года на зарплаты работникам медицинской сферы было направлено 54 миллиарда гривен.

Напомним, сегодня, 12 июля, стало известно, что Украина получила очередной грант от правительства США на сумму 1,7 млрд долларов.

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