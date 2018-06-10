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МОЗ закликає лікарів утриматися від участі в "професійних зібраннях"

НовиниПолітика    10.06.2018 - 15:41
Фото: МОЗ (РБК-Украина)
Фото: МОЗ (РБК-Украина)

Тиск на медпрацівників з метою їх примусової участі у політичних подіях є незаконним

До співробітників Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) почали надходити численні повідомлення від лікарів, яких закликають до участі у нібито професійних зібраннях під терміновими приводами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ.

"МОЗ України закликає усіх медиків утриматись від участі у таких заходах, оскільки це може призвести до використання лікарів у політичних цілях", - йдеться у повідомленні.

"Просимо всіх колег зосередитись на наданні якісної медичної допомоги пацієнтам за затвердженим графіком роботи та участі у професійних подіях", - додали в прес-службі.

В МОЗ також зазначили, що тиск на медичних працівників з метою їх примусової участі у політичних подіях є незаконним і передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман наказав порушити дисциплінарне провадження відносно заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який назвав недоцільним виділення коштів на лікування онкологічних хворих за кордоном, оскільки "вони всі помруть".

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що заява її заступника про недоцільність лікування онкохворих вирвана з контексту.

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, давление, манипуляция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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