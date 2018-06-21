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В Минздраве сообщили о звонках руководителям медучреждений с требованием денег от имени замминистра

НовостиОбщество    21.06.2018 - 23:38
Фото: Павел Ковтонюк (kmu.gov.ua)
Фото: Павел Ковтонюк (kmu.gov.ua)

Павел Ковтонюк считает, что таким образом пытаются скомпрометировать Министерство здравоохранения

Неизвестные звонят руководителям медицинских учреждений и ректорам медицинских вузов и требуют деньги, угрожая увольнением, якобы от имени заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка. Об этом сам Ковтонюк сообщил в Facebook.

Заместитель министра отметил, что ему известно о шести таких случаях за последние несколько месяцев, причем два из таких звонков поступили 21 июня.

"Это у наших врагов, наверное, такой новый креативный способ - использовать мое имя и должность, чтобы скомпрометировать команду Министерства здравоохранения и меня лично", - написал Ковтонюк.

Он уточнил, что ему о таких вызовах стало известно от руководителей медицинских учреждений и вузов, которые их получили.

"Руководители учреждений и вузов, которые получили звонки, сразу сообщали нам и в соответствующие правоохранительные органы. Спасибо им за это... Поэтому, если вы получили такой звонок - обязательно говорите нам", - написал заместитель министра.

Напомним, сотрудникам Министерства здравоохранения Украины начали поступать многочисленные сообщения от врачей, которых призывают к участию в якобы профессиональных собраниях под срочными предлогами.

 

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, вымогательство, Павел Ковтонюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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