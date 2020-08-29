У МОЗ розповіли умови відвідування дитячих садків з вересня

Фото: діти в дитсадку (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, в яких умовах діти, вихователі та батьки будуть відвідувати дитячі садки з вересня. За його словами, для дітей все протиепідеміологічні заходи повинні бути організовані в ігровій формі.

Про це Степанов сказав на брифінгу 29 серпня.

Серед іншого, батькам буде заборонено входити в будівлю дитячого садка.

"Перед початком зміни повинен бути обов'язковий температурний скринінг працівників установи. Вихователі будуть приймати дітей від батьків на території установи, але за межами будівлі. На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовими антисептиками", - пояснив глава Мінохоронздоров'я.

Він зазначив, що для дітей все протиепідеміологічні заходи повинні бути організовані в ігровій формі. При цьому буде діяти ряд заборон під час навчального процесу.

"Забороняється використовувати багаторазові тканинні рушники та використання м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом. Заходити всередину приміщення у вуличному взутті. Забороняється проведення масових заходів і батьківських зборів", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, раніше були опубліковані нові карантинні вимоги для шкіл з 1 вересня.

Також РБК-Україна писало, що глава уряду Денис Шмигаль доручив перевірити школи та дитячі сади перед початком навчального року.