ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У МОЗ розповіли умови відвідування дитячих садків з вересня

Київ, Субота 29 серпня 2020 10:28
У МОЗ розповіли умови відвідування дитячих садків з вересня
Фото: діти в дитсадку (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, в яких умовах діти, вихователі та батьки будуть відвідувати дитячі садки з вересня. За його словами, для дітей все протиепідеміологічні заходи повинні бути організовані в ігровій формі.

Про це Степанов сказав на брифінгу 29 серпня.

Серед іншого, батькам буде заборонено входити в будівлю дитячого садка.

"Перед початком зміни повинен бути обов'язковий температурний скринінг працівників установи. Вихователі будуть приймати дітей від батьків на території установи, але за межами будівлі. На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовими антисептиками", - пояснив глава Мінохоронздоров'я.

Він зазначив, що для дітей все протиепідеміологічні заходи повинні бути організовані в ігровій формі. При цьому буде діяти ряд заборон під час навчального процесу.

"Забороняється використовувати багаторазові тканинні рушники та використання м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом. Заходити всередину приміщення у вуличному взутті. Забороняється проведення масових заходів і батьківських зборів", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, раніше були опубліковані нові карантинні вимоги для шкіл з 1 вересня.

Також РБК-Україна писало, що глава уряду Денис Шмигаль доручив перевірити школи та дитячі сади перед початком навчального року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України карантиндетский садКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся