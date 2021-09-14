У МОЗ розповіли, коли Україну переведуть в "жовту" зону карантину
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли Україну переведуть в "жовту" зону карантину. Рішення буде прийнято, найімовірніше, цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санлікаря для видання "Ліга.net".
Щодо впровадження "жовтої" зони в країні має бути відповідне рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначив він.
"Рішення комісії має бути гармонізованим зі змінами у постанові 1236, які регулюють обмеження або порядок роботи тих чи інших зон. Рішення про введення або перехід до іншої зони ухвалює виключно комісія. Таке рішення, найімовірніше, буде цього тижня", - вважає він.
Будь-яка регуляція, яка стосується можливих обмежень або змін порядку у роботі держустанов, бізнесу або громадян, має набути чинності через сім днів, зазначив санлікар.
За його словами, Україна повертається у режим регулярних засідань комісій ТЕБ і НС. Ця комісія буде засідати раз на два тижні.
"Залежно від розвитку ситуації, можемо перейти на щотижневі засідання", - уточнив Кузін.
Нагадаємо, в Україні посилюють карантин. Вакциновані від коронавірусу отримають привілеї.
Зазначимо, Кабінет міністрів оновив правила карантину в Україні. РБК-Україна розписало, про які обмеження йде мова.