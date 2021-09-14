ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минздраве рассказали, когда Украину переведут в "желтую" зону карантина

Новина українською →
Киев, Вторник 14 сентября 2021 09:01
В Минздраве рассказали, когда Украину переведут в "желтую" зону карантина Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, когда Украину переведут в "желтую" зону карантина. Решение будет принято, вероятнее всего, на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санврача для издания "Лига.net".

По внедрению "желтой" зоны в стране должно быть соответствующее решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, отметил он.

"Решение комиссии должно быть гармонизированным с изменениями в постановлении 1236, которые регулируют ограничения или порядок работы тех или иных зон. Решение о введении или переходе в другую зону принимает исключительно комиссия. Такое решение, вероятнее всего, будет на этой неделе", - считает он.

Любая регуляция, которая касается возможных ограничений или изменений порядка в работе госучреждений, бизнеса или граждан, должна вступить в силу через семь дней, отметил санврач.

По его словам, Украина возвращается в режим регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС. Эта комиссия будет заседать раз в две недели.

"В зависимости от развития ситуации, можем перейти на еженедельные заседания", - уточнил Кузин.

Напомним, в Украине ужесточают карантин. Вакцинированные от коронавируса получат привилегии.

Отметим, Кабинет министров обновил правила карантина в Украине. РБК-Украина расписало, о каких ограничениях идет речь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Министерство здравоохранения Украины
NEWS
В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 3332 человека
В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 3332 человека
DAILY
Как потратить миллиарды. Что в Украине будут делать с кредитами от МВФ и Евросоюза
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как потратить миллиарды. Что в Украине будут делать с кредитами от МВФ и Евросоюза