У МОЗ розповіли, скільки українців померли від грипу з початку епідсезону

Від грипу в Україні померли 55 громадян з початку епідемічного сезону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Разом з тим у міністерстві зазначили, що показники захворюваності на грип і ГРВІ продовжують знижуватися.

"З початку епідемічного сезону зареєстровано 55 летальних випадків… За минулий тиждень захворіли понад 138 тисяч людей. Це менше у порівнянні з минулим тижнем і показниками захворюваності у цей період минулого року. Епідемічний поріг захворюваності не перевищений у жодній з областей", - зазначили у МОЗ.

Нагадаємо, від грипу в Україні за минулий тиждень померла одна людина.

РБК-Україна раніше писало, що 25 березня зареєстровано один летальний випадок від ускладнення грипу в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1). Це сьомий летальний випадок в області.

Додамо також, з 18 по 24 березня зареєстровано 10 943 хворих на грип у Києві. За медичною допомогою до закладів охорони здоров'я області з приводу ГРВІ звернулося 2977 хворих, з них 72,2% діти.