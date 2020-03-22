У МОЗ розповіли, хто перебуває в групі ризику під час пандемії коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Люди похилого віку з наявністю хронічних захворювань найбільш схильні до вірусу

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав групи людей, які найбільш схильні до вірусу COVID-19. Про це він розповів на брифінгу в неділю, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, люди похилого віку з наявністю хронічних захворювань найбільш схильні до коронавірусу.

"За даними нещодавно опублікованої статистики в Італії, в групі ризику перебувають люди старше 60 років. Серед них найбільша летальність. Саме вони найважче переносять коронавірусну хворобу, особливо якщо похилий вік ускладнюється ще й наявністю хронічних захворювань. В першу чергу це діабет, після цього інші хронічні захворювання органів дихання. Також гіпертонічна хвороба, як показує практика, часто призводить до того, що у людини виникають ускладнення, які можуть бути несумісні з життям", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ опублікував інструкцію для українців, які повертаються додому. Після повернення варто строго дотримуватися режиму самоізоляції.

Також РБК-Україна писало, що станом на 21 березня кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.