В Луцьку відмовляються посилювати карантин, хоч місто в червоній зоні

Фото: міська рада Луцька (РБК-Україна)

Міська влада не буде зупиняти громадський транспорт

У міській раді Луцька заявили, що не будуть посилювати карантин. Із 3 серпня місто відноситься до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Про це заявив радник мера Луцька Ігор Поліщук у Facebook.

За його словами, рішення про віднесення міста до червоної зони карантину "незрозуміле", оскільки в останній час щодо статистики по рівню захворюваності на COVID-19 в місті нічого не змінилось.

"Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням", - написав Поліщук.

Він додав, що якщо центральна влада хоче запровадити карантин, нехай вводить надзвичайний стан та "лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження".

Як відомо, нові правила адаптивного карантину, якими Україна розділять на чотири зони, вступлять в силу 3 серпня. Їхній перегляд планується кожної п'ятниці.

РБК-Україна писало, що 31 липня місто Луцьк внесли до "червоної" зони карантину.

Згодом в УЗ заявили, що припиняють зупинку пасажирських поїздів у Луцьку.