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У МОЗ розповіли, коли хірургічні маски будуть у вільному доступі

Новини » Коронавірус   

Хірургічні маски з'являться в аптеках

Найближчим часом хірургічні маски з'являться у вільному доступі. Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, вже до вихідних українці отримають змогу придбати хірургічні маски в аптечних мережах.

"В суботу-п'ятницю очікується, що й хірургічні маски повинні з'явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напруга буде знята", - сказав головний санлікар.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на час карантину в Україні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення, зокрема хірургічних масок. Заборона на експорт масок та інших товарів протиепідемічного призначення діятиме до 1 червня 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що на вихідних Україна отримає партію комплектів для проведення ПЛР-досліджень на коронавірус. Нова партія комплектів дозволить провести тестування понад мільйона досліджень.

Крім того, Китай надасть Європейському союзу 2 мільйони хірургічних масок, 200 тисяч респіраторів та 50 тисяч наборів для тестування на коронавірус. При цьому ЄС нарощує виробництво засобів захисту, але для цього потрібно декілька тижнів.

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