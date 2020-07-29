У МОЗ розповіли, як буде працювати карантин з 1 серпня

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як працюватиме карантин з 1 серпня. Він нагадав про розподіл країни на чотири епідеміологічні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Ми змінили правила щодо карантину, починаючи з 1 серпня. Ми зробили розподіл на чотири зони... У кожній з цих зон будуть різні обмеження. Найбільш м'які обмеження будуть стосуватися зеленої зони", - сказав міністр.

Він зазначив, що у зеленій зоні обовязкове виконання усіх правил карантину, які встановлені в країні - масковий режим, соціальна дистанція, використання антисептика.

"Щодо масових заходів - не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Також обмеження щодо відвідування кінотеатрів або театрів, тобто зали повинні заповнитися не більше, ніж на 50%. Що стосується пересування громадським транспортом, воно може відбуватися у кількості місць, які визначені у технічних характеристиках того чи іншого транспортного засобу", - сказав Степанов.

Глава МОЗ розповів і про перетин кордонів між зеленою та червоною зоною.

"У червоній зоні буде обмежено рух транспорту - міського, міжміського. Будуть встановлені відповідні пости на перетині з зеленої до червоної зони. Ми зараз робимо це на рівні територіально-адміністративних одиниць - це або місто, або район", - зазначив міністр.

Він запевнив, що МОЗ уже має чіткі критерії, як будуть визначатися зони.

"Там чотири критерії, якщо один із цих критеріїв перевищений п'ять днів поспіль, тільки в такому випадку буде зроблено перехід з більш м'якої зони до більш суворої зони. Уся ця інформація буде розміщена на ресурсах МОЗ, будуть відповідно держборди, де ви зможете подивитися у розрізі кожної області, хто до якої зони відноситься у залежності від епідситуації", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні 29 липня фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу виявили ще 1022 заражених.

Як писало РБК-Україна, станом на 28 і 27 липня в Україні до ослаблення карантину були не готові дев'ять областей.