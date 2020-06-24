ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ розповіли, як буде проходити ЗНО в Україні

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 10:07
У МОЗ розповіли, як буде проходити ЗНО в Україні
Фото: перепустка на ЗНО (УНІАН)

Для кожного буде визначений час, коли він має прийти до місця проведення ЗНО

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) стартує в Україні 25 червня. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що будуть сформовані певні маршрути та графіки для дітей.

Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Для кожного буде визначений час, коли він має прийти до місця проведення ЗНО. Перед входом у дітей будути питати про стан здоров'я, проведена термометрія, показана аудиторія, в якій буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання.

Діти проходять на своє місце по стрілках. В аудиторії буде до 15 людей. Там місця розставлені так, щоб дистанціям між учнями була 1,5 метрів.

По школі розставлені антисептики для рук, в санітарних кімнатах є мило, проточна вода і паперові рушники.

Всім буде надано захисні маски на вході.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити умови проведення ЗНО в разі спалаху COVID-19.

Видання писало, що основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня, додаткова сесія запланована на 23 липня - 11 серпня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВНО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся