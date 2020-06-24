В Минздраве рассказали, как будет проходить ВНО в Украине

Для каждого будет определено время, когда он должен прийти к месту проведения ВНО
Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) стартует в Украине 25 июня. В Министерстве здравоохранения рассказали, что будут сформированы определенные маршруты и графики для детей.
Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Для каждого будет определено время, когда он должен прийти к месту проведения ВНО. Перед входом у детей будути спрашивать о состоянии здоровья, проведена термометрия, показана аудитория, в которой будет проходить внешнее независимое оценивание.
Дети проходят на свое место по стрелкам. В аудитории будет до 15 человек. Там места расставлены так, чтобы дистанциям между учениками была 1,5 метров.
По школе расставлены антисептики для рук, в санитарных комнатах есть мыло, проточная вода и бумажные полотенца.
Всем будут предоставлены защитные маски на входе.
Напомним, в Украине могут изменить условия проведения ВНО в случае вспышки COVID-19.
Издание писало, что основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, дополнительная сессия запланирована на 23 июля - 11 августа.
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Автор: Анастасия Рокитна