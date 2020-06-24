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В Минздраве рассказали, как будет проходить ВНО в Украине

Новости » Общество     24.06.2020 - 10:07
В Минздраве рассказали, как будет проходить ВНО в Украине
Фото: пропуск на ВНО (УНИАН)

Для каждого будет определено время, когда он должен прийти к месту проведения ВНО

Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) стартует в Украине 25 июня. В Министерстве здравоохранения рассказали, что будут сформированы определенные маршруты и графики для детей.

Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Для каждого будет определено время, когда он должен прийти к месту проведения ВНО. Перед входом у детей будути спрашивать о состоянии здоровья, проведена термометрия, показана аудитория, в которой будет проходить внешнее независимое оценивание.

Дети проходят на свое место по стрелкам. В аудитории будет до 15 человек. Там места расставлены так, чтобы дистанциям между учениками была 1,5 метров.

По школе расставлены антисептики для рук, в санитарных комнатах есть мыло, проточная вода и бумажные полотенца.

Всем будут предоставлены защитные маски на входе.

Напомним, в Украине могут изменить условия проведения ВНО в случае вспышки COVID-19.

Издание писало, что основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, дополнительная сессия запланирована на 23 июля - 11 августа.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВНО
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