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Ми крокуємо по пеклі: влада Вірменії заявила про критичну ситуацію з коронавірусом

Новини » В світі     07.06.2020 - 08:53
Ми крокуємо по пеклі: влада Вірменії заявила про критичну ситуацію з коронавірусом
Фото: Нікол Пашинян (twitter.com sputnik_armenia)

Щоденний приріст випадків коронавірусу становить понад 500 осіб вже 5 днів поспіль

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в країні склалася критична ситуація з коронавірусом. Сам глава уряду також хворіє коронавірусом.

Про це він заявив у ході брифінгу в уряді, передає "Інтерфакс".

За його словами, країна досягла "критичної позначки".

"Ми досягли критичної позначки та крокуємо по пеклі. У Вірменії зараз є близько 200 хворих, які чекають черги на госпіталізацію. Система охорони здоров'я перевантажена і не встигає госпіталізувати хворих. Є випадок, коли через запізніле надання медичної допомоги помер чоловік. Два випадки смерті були зареєстровані, коли пацієнт був у загальному відділенні, оскільки в реанімаційному відділенні не було місць", - сказав Пашинян.

За останню добу у Вірменії коронавірус виявили у 547 осіб, а число підтверджених випадків зараження вже перевищила 12,5 тисячі. Загальне число смертей від коронавірусу становить 259 осіб, а щоденний приріст становить понад 500 осіб п'ятий день поспіль.

Нагадаємо, наприкінці травня Вірменія зіткнулася з другою хвилею коронавірусу, оскільки за місяць щоденна кількість нових заражень зросла майже в 5 разів.

Зазначимо, карантин у Вірменії послабили якраз перед стрибком заражень.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Армения
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