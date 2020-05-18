Без фітнес-барів, спа-зон і басейнів: у МОЗ запропонували умови роботи спортзалів

Заняття у спортивному залі (freepik)

Міністерство охорони здоров'я винесло це питання на громадське обговорення

Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення рекомендації щодо протиепідемічних заходів під час роботи спортивних залів, спортивних майданчиків та фітнес-клубів на час карантину. Опубліковані вимоги до працівників, частоти прибирання, а також заборони у наданні деяких послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

Згідно з документом, під час проведення індивідуальних занять, дозволяється, щоб на площі 10 квадратних метрів було не більше однієї людини. У разі групових занять - не більше однієї людини на 5 квадратних метрів.

МОЗ рекомендує наступні умови роботи:

під час роботи вимірювати температуру всім працівникам закладу. Якщо вона вище 37,2 С, то людина до роботи не допускається;

всім відвідувачам потрібно вимірювати температуру при вході у заклад;

проведення групових і командних занять проводиться виключно за попереднім записом;

на вході, а також в зоні проведення занять потрібно розмістити спиртові антисептики, паперові рушники, а також урни для їх утилізації;

На період карантину забороняється:

використання багаторазових тканинних рушників;

розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;

функціонування басейнів, спа-зон, фітнес-барів і послуг масажу;

функціонування дитячих кімнат;

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

проведення групових занять для понад 10 осіб і тих, які передбачають безпосередній фізичний контакт;

проведення занять для дітей у віці до 14 років

Також рекомендується розмістити тренажери для кардіо-тренувань з інтервалом не менше 2.5 метра один від одного.

При цьому важливо враховувати кількість клієнтів, щоб не допускати скупчення в роздягальнях і на ресепшені.

Вимоги до працівників спортивних залів та фітнес-клубів:

працівники повинні мати маску/респіратор і одноразові рукавички. Після їх використання обов'язково помити руки з рідким милом чи обробити спиртовмісним антисептиком;

персонал повинні забезпечити запас масок і дезінфекторів на п'ять днів вперед;

працівник має право самоізолюватися у разі появи симптомів респіраторного вірусного захворювання.

Вимоги до прибирання приміщення:

дезінфекція поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години й відразу після закінчення занять;

провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям і почергове провітрювання кімнат протягом дня;

централізований збір використаних масок, паперових серветок в окрему скриньку з кришкою та одноразовим поліетиленовим пакетом

Також рекомендується допускати працівників віком 60 років і тих, хто має хронічні захворювання, оскільки вони перебувають у групі ризику.

Нагадаємо, раніше в МОЗ запропонували умови роботи під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також роботи установ дошкільної освіти.

Автор: Максим Зайченко