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Без фитнес-баров, спа-зон и бассейнов: в Минздраве предложили условия работы спортзалов

Новости » Общество     18.05.2020 - 17:35
Без фитнес-баров, спа-зон и бассейнов: в Минздраве предложили условия работы спортзалов
Занятия в спортивном зале (freepik)

Министерство здравоохранения вынесло этот вопрос на общественное обсуждение

Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение рекомендации относительно противоэпидемических мероприятий во время работы спортивных залов, спортивных площадок и фитнес-клубов на время карантина. Опубликованы требования к работникам, частоте уборки, а также запреты в предоставлении некоторых услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.

Согласно документу, во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы на площади 10 квадратных метров было не больше одного человека. В случае групповых занятий - не более одного человека на 5 квадратных метров.

Минздрав рекомендует следующие условия работы:

  • во время работы измерять температуру всем работникам заведения. Если она выше 37,2 С, то человек к работе не допускается;
  • всем посетителям нужно измерять температуру при входе в заведение;
  • проведения групповых и командных занятий проводится исключительно по предварительной записи;
  • на входе, а также в зоне проведения занятий нужно разместить спиртосодержащие антисептики, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации;

На период карантина запрещается:

  • использование многоразовых тканевых полотенец;
  • размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
  • функционирование бассейнов, спа-зон, фитнес-баров и услуг массажа;
  • функционирование детских комнат;
  • одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
  • проведение групповых занятий для более 10 человек и предусматривающих непосредственный физический контакт;
  • проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет.

Также рекомендуется разместить тренажеры для кардио-тренировок с интервалом не менее 2.5 метра друг от друга.

При этом важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скопления в раздевалках и на ресепшене.

Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:

  • работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком;
  • персонал должны обеспечить запасом масок и дезинфекторов на пять дней вперед;
  • работник имеет право самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.

Требования к уборке помещения:

  • дезинфекция поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;
  • проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня;
  • централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.

Также рекомендуется отстранить работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, поскольку они находятся в группе риска.

Напомним, ранее в Минздраве предложили условия работы во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныспорткарантин
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