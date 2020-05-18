Без фитнес-баров, спа-зон и бассейнов: в Минздраве предложили условия работы спортзалов

Занятия в спортивном зале (freepik)
Министерство здравоохранения вынесло этот вопрос на общественное обсуждение
Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение рекомендации относительно противоэпидемических мероприятий во время работы спортивных залов, спортивных площадок и фитнес-клубов на время карантина. Опубликованы требования к работникам, частоте уборки, а также запреты в предоставлении некоторых услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.
Согласно документу, во время проведения индивидуальных занятий, разрешается, чтобы на площади 10 квадратных метров было не больше одного человека. В случае групповых занятий - не более одного человека на 5 квадратных метров.
Минздрав рекомендует следующие условия работы:
- во время работы измерять температуру всем работникам заведения. Если она выше 37,2 С, то человек к работе не допускается;
- всем посетителям нужно измерять температуру при входе в заведение;
- проведения групповых и командных занятий проводится исключительно по предварительной записи;
- на входе, а также в зоне проведения занятий нужно разместить спиртосодержащие антисептики, бумажные полотенца, а также урны для их утилизации;
На период карантина запрещается:
- использование многоразовых тканевых полотенец;
- размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
- функционирование бассейнов, спа-зон, фитнес-баров и услуг массажа;
- функционирование детских комнат;
- одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
- проведение групповых занятий для более 10 человек и предусматривающих непосредственный физический контакт;
- проведение занятий для детей в возрасте до 14 лет.
Также рекомендуется разместить тренажеры для кардио-тренировок с интервалом не менее 2.5 метра друг от друга.
При этом важно учитывать количество клиентов, чтобы не допускать скопления в раздевалках и на ресепшене.
Требования к работникам спортивных залов и фитнес-клубов:
- работники должны иметь маску/респиратор и одноразовые перчатки. После их использования обязательно помыть руки с жидким мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком;
- персонал должны обеспечить запасом масок и дезинфекторов на пять дней вперед;
- работник имеет право самоизолироваться в случае появления симптомов респираторного вирусного заболевания.
Требования к уборке помещения:
- дезинфекция поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий;
- проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня;
- централизованный сбор использованных масок, бумажных салфеток в отдельную урну с крышкой и одноразовым полиэтиленовым пакетом.
Также рекомендуется отстранить работников старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, поскольку они находятся в группе риска.
Напомним, ранее в Минздраве предложили условия работы во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования.
Автор: Максим Зайченко