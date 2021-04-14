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У МОЗ підтримали рішення Кличка продовжити посилений карантин

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 19:15
У МОЗ підтримали рішення Кличка продовжити посилений карантин Фото: У МОЗ назвали продовження карантину у Києві правильним рішенням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Радник міністра охорони здоров’я з питань біологічної безпеки, головний епідеміолог МОЗ Наталія Виноград вважає продовження локдауну у Києві правильним та раціональним рішенням.

Про це вона заявила в ефірі "Україна 24".

"Коли говоримо про різні варіанти реагування на епідемію, тут є декілька сценаріїв. В даному варіанті я дуже підтримую мера Кличка. Прийняте абсолютно правильне раціональне рішення, він відповідає за життя людей. Київ - це мегаполіс. Це висока щільність популяції, високі міграційні процеси внаслідок великих обсягів цілеспрямованого переміщення потоків населення. Всі ці ризики притаманні Києву", - зазначила радник міністра.

Виноград також наголосила на тому, що Київ є зоною найвищого ризику інфікування для населення.

"Ще в січні ми прогнозували, що Київ буде територією найвищого ризику і найбільших наслідків епідемічних ускладнень, у разі проникнення на територію України британського та інших штамів. Нові штами пробивають імунітет, і людина може бути повторно інфікована", - додала епідеміолог.

Нагадаємо, Віталій Кличко заявив, що в Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами.

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