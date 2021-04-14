У МОЗ підтримали рішення Кличка продовжити посилений карантин

Про це вона заявила в ефірі "Україна 24".

"Коли говоримо про різні варіанти реагування на епідемію, тут є декілька сценаріїв. В даному варіанті я дуже підтримую мера Кличка. Прийняте абсолютно правильне раціональне рішення, він відповідає за життя людей. Київ - це мегаполіс. Це висока щільність популяції, високі міграційні процеси внаслідок великих обсягів цілеспрямованого переміщення потоків населення. Всі ці ризики притаманні Києву", - зазначила радник міністра.

Виноград також наголосила на тому, що Київ є зоною найвищого ризику інфікування для населення.

"Ще в січні ми прогнозували, що Київ буде територією найвищого ризику і найбільших наслідків епідемічних ускладнень, у разі проникнення на територію України британського та інших штамів. Нові штами пробивають імунітет, і людина може бути повторно інфікована", - додала епідеміолог.