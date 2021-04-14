ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минздраве поддержали решение Кличко продолжить усиленный карантин

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 19:15
В Минздраве поддержали решение Кличко продолжить усиленный карантин Фото: В Минздраве назвали продление карантина в Киеве правильным решением (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Советник министра здравоохранения по вопросам биологической безопасности, главный эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград считает продолжение локдауна в Киеве правильным и рациональным решением.

Об этом она заявила в эфире "Украина 24".

"Когда мы говорим о разных вариантах реагирования на эпидемию, здесь есть несколько сценариев. В данном варианте я очень поддерживаю мэра Кличко. Принято абсолютно правильное рациональное решение, он отвечает за жизни людей. Киев - это мегаполис. Это высокая плотность популяции, высокие миграционные процессы вследствие больших объемов целенаправленного перемещения потоков населения. Все эти риски присущи Киеву", - отметила советник министра.

Виноград также отметила, что Киев является зоной высокого риска инфицирования для населения.

"Еще в январе мы прогнозировали, что Киев будет территорией высокого риска и больших последствий эпидемических осложнений, в случае проникновения на территорию Украины британского и других штаммов. Новые штаммы пробивают иммунитет, и человек может быть повторно инфицирован", - добавила эпидемиолог.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виталий Кличко Карантин
NEWS
Завтра состоится очередное заседание СНБО: продолжат борьбу с контрабандой
Завтра состоится очередное заседание СНБО: продолжат борьбу с контрабандой
DAILY
Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой