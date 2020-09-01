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У МОЗ відреагували на рішення КСУ про неконституційність введення карантину

Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували рішення Конституційного суду України про неконституційність деяких обмежень на території України. У рішенні немає нічого з приводу компетенції МОЗ.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Те, що стосується нашої компетенції, МОЗ, щодо обмежувальних заходів, саме протиепідемічних, там в рішенні суду з цього приводу нічого не було", - зазначив він.

За його словами, в країні діє ідеальна модель адаптивного карантину. Карантин посилюють в регіонах в залежності від рівня епідеміологічної небезпеки.

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Повернення до жорткого карантину можливе тільки у тому випадку, якщо показники МОЗ погіршаться у всіх регіонах.

Нагадаємо, на початку червня до Конституційного суду надійшло подання щодо конституційності рішення Кабміну про запровадження карантину.

Зазначимо, в Україні станом на 1 вересня не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ і ще 17 областей.

Також РБК-Україна повідомляло, що до кінця вересня в Україні прогнозується близько 3 тисяч нових випадків коронавірусу щодня.

Прогноз погоди
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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКонституционный суд Украиныкарантин